مباحثات إيرانية سورية للتعاون بمجال ترميم المدارس وتطوير التعليم المهني

وأشار ميرزائي في اللقاء إلى أهمية الدورات التدريبية وورشات العمل في تأهيل الأشخاص العاملين في المجال التربوي والتعليمي وبلورة التواصل الفاعل والمؤثر بينهم وبين المحيط وتمكينهم من حل المشكلات التي تعترض بلدانهم معرباً عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتأهيل.

ولفت ميرزائي إلى استعداد بلاده لوضع جميع الإمكانيات المتاحة لديها لتقديم الدعم لسورية في مجال تأليف وتطوير الكتب الخاصة بإعداد المعلمين والمساهمة بترميم المدارس ودعم التعليم بمختلف فروعه منوهاً بأهمية الزيارة في تبادل الرؤى والخبرات والافكار بما يحقق مصلحة الشعبين.

من جانبه لفت الوزير العزب خلال المباحثات إلى أن زيارة الوفد الإيراني تأتي لمتابعة واستكمال تبادل الخبرات والمعارف بين البلدين مبيناً أنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتضمن أفضل الوسائل والسبل لتطوير أساليب التربية والتعليم من خلال تبادل الخبرات والزيارات بين البلدين.

وأوضح الوزير العزب أن المنهاج “ستيم” يسهم في تكامل المعرفة اللازمة لإعادة إعمار سورية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق مخرجات التعلم في سبيل تحسين حياة الناس وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والتمكن من حل المشكلات التي تعيق عملية البناء والنهوض بالتعليم وتهيئة المتعلم للتعامل مع الواقع العملي المعاصر واستخدام مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي في مشاريع مفيدة وبناءة.

بعد ذلك حضر الوفد الإيراني جانباً من فعاليات ورشة عمل حول بناء منهاج “ستيم” لمراحل التعليم الأساسي والثانوي التي يقيمها المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية والتي تهدف إلى التعريف بأسس المنهاج الذي يربط الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة ضمن إطار تطبيقي يمكن المتعلم من تعلم آليات الاستفادة من هذه المواد في تحويل أفكاره إلى ادوات مفيدة له وللمجتمع.

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