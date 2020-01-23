رئيسي : ايران البلد الاكثر أمنا في العالم

واضاف رئيسي اليوم الخميس في اجتماع للمنتجين والحرفيين والنخب الثقافية في محافظة يزد(وسط ايران): رغم ان الاعداء يدقون على طبل ان ايران غير آمنة لكن الجمهورية الاسلامية الايرانية هي الاكثر امانا بالنسبة لجميع بقاع العالم، مبينا انه بحجة وقوع حادث يزعمون بأن ايران غير آمنة في الوقت الذي نرى في جميع انحاء العالم مثل هذه الحوادث.

واكد رئيسي على ضرورة الدفاع عن الثقافة والفن الايراني الذي يتعرض للتهديد واضاف: ان ثقافتنا تتعرض للتهديد فعلي النخب ان لايسمحوا للاعداء بالوصول الى حدودنا الثقافية.

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