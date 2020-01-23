ظريف: ايران وقفت دوما بجانب الشعب الصيني

وبارك وزير الخارجية الايراني في تغريدة على تويتر نشرها باللغة الصينية اليوم الخميس للشعب الصيني بداية العام الجديد معربا عن أمله بأن تكون سنة جيدة وهادئة ومقرونة بالسلامة للصين.

واكد انه "رغم المشاكل الحاصلة فإن ايران قد وقفت دوما الى جانب الشعب الصيني".

وبشأن مكافحة فيروس كورونا في الصين قال ظريف إن الحكومة في هذا البلد اتخذت اجراءات حاسمة وفي الوقت المناسب وبدعم من الشعب الصيني في عموم البلاد حتى أن الشعب كان واثقا من ان الحكومة ستنجح بالتأكيد في الوقاية والسيطرة على هذا الفيروس.

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