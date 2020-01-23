ايران تنضم الى الدول المنتجة للعوامل الحفازة بصناعة النفط والغاز

وقال حميدي على هامش المعرض الدولي السادس عشر للطاقة في كيش (جنوب ايران): انه ورغم الحظر الامريكي الجائر فان ايران تمكنت من انتاج العوامل الحفازة التي تعتبر كثيرة الاستعمال في صناعات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات وبذلك اصبحت الجمهورية الاسلامية اول دولة من منظمة الاوبك تقوم بأنتاج هذه العوامل.

واوضح حميدي ان انتاج هذه العوامل كان حصريا عند 14 شركة عالمية منها «یو.او.بي» الامریکية و «اکسنس» و«سکا» الفرنسية و«زئوکوم» السويسرية و«بازل» الالمانية و ... لافتا الى ان ايران باتت من الدول القلائل التي كسرت احتكار هذه الشركات العالمية لهذه العوامل.

واضاف نائب رئيس اتحاد منتجي العوامل الحفازة ان ايران فضلا عن تأمين احتياجاتها الداخلية لهذه العوامل فأنها تقوم بتصديرها الى دول الجوار ومنها العراق وارمينيا وباكستان وسوريا وكازاخستان، مؤكدا انضمام الجمهورية الاسلامية لمصدري هذه العوامل في منطقة الشرق الاوسط.

والحفز مصطلح يطلق على جميع العمليات التي تؤدي فيها إضافة مادة ما إلى زيادة معدل التفاعل الكيميائي.

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