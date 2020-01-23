ايران سترد وبأسلحة نوعية تتناسب مع التهديد الذي تتعرض له

واضاف العميد حاتمي اليوم الخميس في الملتقى الاول لمعايير القوات المسلحة وازاحة الستارعن جائزة العام لمعايير القوات المسلحة بطهران: ان وزارة الدفاع لطالما كانت تؤكد على الالتزام بالمعايير وقامت بتدوينها بما يتلائم واحتياجاتها الدفاعية بحيث ان جميع منتجاتها تمتاز بافضل المعايير والمواصفات المدونة .

وخلد ذكرى الشهداء وخاصة شهيد المقاومة الفريق قاسم سليماني وقال : ان التآزر والوحدة والقدرة الوطنية التي خلفتها هذه الشهادة كانت صفعة قوية للاستكبار العالمي فضلا عن الصفعة التي قامت بها القوات المسلحة بضرب مقر القوات الامريكية في عين الاسد والتي كانت بافضل المعايير والمواصفات من حيث الزمن ودقة الصواريخ في الاصابة مؤكدا ان هذه الصفعة التي قام بها الشعب الايراني سيخلدها التاريخ .

واضاف العميد حاتمي ان هذا الرد كان ضد الاجراء الامريكي وكان مطلبا شعبيا مبينا انه في حال عدم الرد فأن العدو كان سيستمر في عدوانه .

وبين وزير الدفاع ان الرد بحاجة الى قوة وان الجمهورية الاسلامية اصبحت تمتلك جميع مقوماتها مؤكدا على الرد وبأسلحة نوعية تتناسب مع اي تهديد تتعرض له ايران .

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