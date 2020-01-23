انقاذ الاتفاق النووي يتم بانهاء الحظر المفروض على ايران

واضاف ستاري الذي يزور تركيا في لقاء صحفي مع قناة "ان تي في" التركية سيبث اليوم الخميس : اذا تم انهاء الحظر المفروض على مبيعات النفط والغاز الايراني وكذلك التزام اعضاء الاتفاق النووي بتعداتها فان الجمهورية الاسلامية ستعود الى التزاماتها النووية الى ما كانت عليها قبل تقليصها.

وتابع ان ايران قامت بتقليل التزاماتها لان الاطراف الاخرى لم تلتزم بتعداتها .

وفيما يتعلق باحتمال خروج ايران من معاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي" قال ستاري : ان هذه القضية سيتم اتخاذ القرار بشأنها في المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، مبينا ان امتلاك الاسلحة النووية هو حرام بفتوى اصدرها قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله الخامنئي.

واكد ستاري انه وبرغم الحظر المفروض على ايران منذ اربعة عقود فان نشاطاتها النووية هي فقط للاستخدامات السلمية وانها وبفتوى من قائد الثورية لاتسعى لامتلاك اسلحة نووية .

ويقوم مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري بزيارة الى تركيا، يرافقه وفد علمي رفيع المستوى، وذلك بهدف تطوير التعاون بين الشركات المعرفية الايرانية مع نظيراتها التركية والبحث في فرص تسريع صادرات هذه الشركات ونقل خدماتها التقنية الى تركيا وبما يؤدي الى نقلة نوعية في مجال التبادل العلمي والتقني بين البلدين.

علما ان الوفد المرافق لمساعد رئيس الجمهورية يضم مدراء 80 شركة معرفية ايرانية تنشط في شتى مجالات التكنولوجيا والاجهزة الصناعية والمتطورة داخل البلاد.

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