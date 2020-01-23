الاتحاد الآسيوي يتراجع ویمنح الأندية الايرانية حق الاستضافة

واضاف انصاری فرد ان القرار جاء بعد اجتماع في كوالالمبور اليوم الخميس، لمدراء أندية "برسبوليس" و"استقلال" و"سباهان" و"شهرخودرو" ومساعد وزير الشباب الرياضة الايراني مع أمين عام الاتحاد الاسيوي "فينسدور جان"، حيث نجح الوفد الايراني بالحصول على ضمانات بشان حق الاستضافة.

فبذلك تقرر أقامة الاندية الاربعة، بداية جميع مباريات الذهاب خارج ايران في دور المجموعات ببطولة دوري الابطال، على أن تستضيف مباريات الاياب على ملاعبها في كل من طهران ومشهد واصفهان. علما أن "استقلال" و"شهرخودرو" سيخوضان مباريات الدور التمهيدي في الخارج، حتي يتسنى لهما بلوغ دور المجموعات.

وفي هذا السياق أعلن نادي استقلال الايراني أن بعثة الفريق ستتوجه لامارة دبي استعدادا لملاقاة نادي الكويت الكويتي في اطار الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم المزمع اقامتها السبت.

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