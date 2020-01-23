تنمية العلاقات العلمية والثقافية بين ايران ولبنان

واشارت المولى خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس الى العلاقات السياسية الودية بين ايران ولبنان مؤكدة على ضرورة تنميتها اكثر فأكثر وخاصة في المجالات العلمية والثقافية من خلال التوقيع على مذكرات تفاهم بين جامعات البلدين .

من جانبه اعلن الملحق الثقافي الايراني في لبنان عن تدوين اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة الاسلامية اللبنانية وجامعة طهران في مجال السياحة الدينية وقال :ان اتفاقية مماثلة بهذا الشأن تم التوقيع عليها بين جامعة مشهد الايراني و الجامعة الاسلامية اللبنانية.

واقترح خامه يار تشكيل لجنة لمتابعة ماتم الاتفاق عليه في السابق بين الجامعة الاسلامية اللبنانية مع الجامعات الايرانية .

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