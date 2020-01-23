٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٤:٣٨ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83645553
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تنمية العلاقات العلمية والثقافية بين ايران ولبنان

تنمية العلاقات العلمية والثقافية بين ايران ولبنان

بيروت / 23 كانون الثاني / يناير / ارنا – شددت رئيسة الجامعة الاسلامية في لبنان "دينا المولى" خلال لقائها الملحق الثقافي الايراني في بيروت "عباس خامه يار" على ضرورة تنمية العلاقات العلمية والثقافية بين الجامعات الايرانية واللبنانية.

واشارت المولى خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس الى العلاقات السياسية الودية بين ايران ولبنان مؤكدة على ضرورة تنميتها اكثر فأكثر وخاصة في المجالات العلمية والثقافية من خلال التوقيع على مذكرات تفاهم بين جامعات البلدين .

من جانبه اعلن الملحق الثقافي الايراني في لبنان عن تدوين اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة الاسلامية اللبنانية وجامعة طهران في مجال السياحة الدينية وقال :ان اتفاقية مماثلة بهذا الشأن تم التوقيع عليها بين جامعة مشهد الايراني و الجامعة الاسلامية اللبنانية.

واقترح خامه يار تشكيل لجنة لمتابعة ماتم الاتفاق عليه في السابق بين الجامعة الاسلامية اللبنانية مع الجامعات الايرانية .

انتهى**م م**

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