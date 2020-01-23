انطلاق مناورات "مرصاد 2" في منطقة المنشآت النووية باصفهان

وتم في هذه المناورات تنفيذ مناورات مرسومة من قبل فرق الاطفاء والاغاثة والانقاذ والهلال الاحمر وحافلات نقل الركاب داخل المدن ومراكز الطوارئ والمستشفيات.

وقال محافظ اصفهان عباس رضائي في تصريح له على هامش المناورات بان سلامة المواطنين تحظى باهمية فائقة ولن نعوض سلامة المواطنين باي شيء كان.

واضاف، انه في الظروف الخاصة لو كنا معرضين للتهديد فمن الضروري ان نقوم بتقييم مختلف الاقسام بين الحين والاخر.

واوضح بان مناورات اليوم هي نوع من تقييم الجهوزية للدفاع المدني واضاف، ان الدفاع المدني يعني التعلم والتدريب والتنسيق في التنفيذ من اجل خفض التهديدات الى الصفر او الحد الادنى في حال حدوث تغلغل او تخريب.

واضاف، ان هذه المناورات التي جرت بنجاح جاءت للحفاظ على الجهوزية والتنسيق بين مختلف الاجهزة ومنها المركز النووي والاطفاء وحافلات نقل الركاب والطوارئ والهلال الاحمر وقوى الامن الداخلي.

وصرح بان المناورات هذه جرت بتاخير دقيقة واحدة فقط عن الوقت المحدد، وهو امر يدعو للتقدير.

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