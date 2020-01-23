الفيلم الایراني "يلدا" ینافس في مهرجان برلين

ويسجل فيلم "يلدا" للمخرج مسعود بخشي أولى عروضه الأوروبية بعد تأهله للمشاركة في مهرجان برلين السينمائي ويأتي ذلك بعد مشاركته الدولية في مهرجان ساندانس الأمريكي.

كما سبق للفيلم المشاركة خلال الدورة التاسعة والأربعين لمهرجان نوتردام الهولندي الذي يعتبر من أهم مهرجانات هولندا، وكذلك مهرجان ساندانس الأمريكي كما ذكر.

هذا وينافس "يلدا" خلال القسم التنافسي (Genration) الخاص بالمهرجان للظفر بجائزة الدب الكريستالي، بعدما نال كل الإشادة والتقدير من المشرفين على المهرجان.

وتدور قصة الفيلم حول إمرأة شابة تدعى مريم يحكم عليها بالإعدام لقتل زوجها، وتدعى مريم إلى أحد البرامج التلفزيونية في نقل مباشر في ليلة "يلدا" حتى يتسنى لإبنة الضحية الوحيد أن تصفح عن جريمتها ولكن الأحداث تأخذ أبعاداً أخرى.

ويمثل أدواره: صدف عسكري، بهناز جعفري، فرشته صدر عرفايي، بابك كريمي...وآخرون.

الفيلم هو انتاج مشترك بين ايران وفرنسا والمانيا وسويسرا ولوكزمبورغ ولبنان .

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