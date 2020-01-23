باكستان:ملتزمون بتنمية علاقات التعاون مع ايران بمجال الطاقة

واضاف بابر خلال استقباله سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في باكستان «سید محمد علی حسینی» الحكومة الباكستانية وخاصة وزارة النفط تبذل جهودها لتنمية علاقات التعاون بين البلدين وتدعم تطويرها في مجال الطاقة.

واشار بابر الى اهمية الطاقة بالنسبة لباكستان وبحث مع السفير الايراني سبل التعاون بين الجمهورية الاسلامية وباكستان.

من جانبة اعرب سفير الجمهورية الاسلامية في باكستان عن امله استمرارية نمو العلاقات بين البلدين وقال ان باكستان جار مهم لايران وان البلدين لطالما كانت تربطهما علاقات اخوية ومتينة .

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