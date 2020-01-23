٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٧:٠٦ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83645635
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باكستان:ملتزمون بتنمية علاقات التعاون مع ايران بمجال الطاقة

باكستان:ملتزمون بتنمية علاقات التعاون مع ايران بمجال الطاقة

اسلام اباد / 23 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال مساعد رئيس وزراء باكستان الخاص بالشؤون النفطية "نديم بابر" ان بلاده ملتزمة بتنمية علاقات التعاون في مجال الطاقة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف بابر خلال استقباله سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في باكستان «سید محمد علی حسینی»   الحكومة الباكستانية وخاصة وزارة النفط تبذل جهودها لتنمية علاقات التعاون بين البلدين وتدعم تطويرها في مجال الطاقة.

واشار بابر الى اهمية الطاقة بالنسبة لباكستان وبحث مع السفير الايراني سبل التعاون بين الجمهورية الاسلامية وباكستان.

من جانبة اعرب سفير الجمهورية الاسلامية في باكستان عن امله استمرارية نمو العلاقات بين البلدين وقال ان باكستان جار مهم لايران وان البلدين لطالما كانت تربطهما علاقات اخوية ومتينة .

انتهى**م م**

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