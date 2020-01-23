موسوي: "اتفاق ترامب" مجرد اوهام قديمة

وتاتي تصريحات موسوي في معرض رده على تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك في حوار مع صحيفة الشرق الاوسط السعودية.

وقال هوك ان "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، دعا إلى استبدال الاتفاق النووي بـ"اتفاق ترامب". نعتقد أن ذلك أفضل مسار لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وهو مسار أفضل من الاتفاق النووي".

واضاف موسوي ان ازاحة برايان هوك الستار عن ما يسمى بـ "اتفاق ترامب" هو مجرد عرض لاوهامهم القديمة والمتحجرة النابعة من تكبرهم العميق المتأصل فيهم وشعورهم بالغرور.

ونصح المتحدث باسم الخارجية الايرانية هوك الاستعانة بمستشاريه الناطقين باللغة الفارسية ليوضحوا له حكاية "قمح ري وتمر بغداد".

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