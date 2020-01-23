الصدر يكلف أصحاب القبعات الزرقاء بحماية تظاهرات الجمعة

ونقلت وكالة الانباء العراقية الرسمية عن العتابي قوله ان "هناك بعض المنتفعين والمتضررين ممن يحاولون أن يعظموا ويبعثوا برسائل غير مطمئنة بشأن التظاهرات المليونية التي دعا اليها الصدر" ، مبيناً أن"هذه الأطراف المتضررة تقوم ببث عبر قنوات التواصل الاجتماعي مخاوف بشأن هذه التظاهرات".

وأوضح أن"التظاهرات توجه رسالة لرفض الإنتهاكات الأخيرة من القوات الأمريكية والقوات الأخرى على السيادة العراقية" لافتاً الى أن"التظاهرات ستدعو أيضاً الى الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين".

وتابع ان "الصدر كلف أصحاب القبعات الزرقاء بحماية تظاهرات يوم غد".

وكان الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أشار الى أن"تظاهرة الجمعة لديها مطلبان: الأول رفض الوجود الأميركي بعد الإعتداءات على العراقيين، ومحاربة الفساد والفاسدين" مؤكداً أن"السيد الصدر أول من أيّد تظاهرات تشرين وطالب بإنهاء الفساد والدعوة لانتخابات مبكرة، وأن السيد الصدر حدد تعليمات لتظاهرات الجمعة بعدم رفع أي شعار سوى العلم العراقي ،ومن لم يقتنع بالتعليمات عليه ألّا يشارك في التظاهرة".

انتهى