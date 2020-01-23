متحدث الحرس الثوري: قدرات ايران الصاروخية أيّست حماة اميركا بالمنطقة

وفي ملتقى اقيم الخميس في مدينة بابُل بمحافظة مازندران شمال ايران لاحياء ذكرى الشهداء وتابين الشهيد القائد قاسم سليماني، قال العميد شريف، ان دول المنطقة التي كانت تعول الكثير على الدعم الاميركي، قد ذهبت آمالها ادراج الرياح بعد الضربة الصاروخية الايرانية التي دمرت القاعدة الاميركية في عين الاسد.

واضاف، ان دول المنطقة قد وصلت الى قناعة بانه حينما تعجز اميركا في الدفاع عن قاعدتها العسكرية فكيف يمكنها الدفاع عن دول المنطقة.

واكد المتحدث باسم الحرس الثوري بان الانتقام الصاروخي الايراني قد اطاح بهيبة اميركا وادرك العالم جيدا باي قدرة ونظام انتقمت صواريخ الحرس الثوري قليلا لدم القائد الشهيد واضاف، ان الانتقام الرئيس لدم القائد الشهيد سليماني هو خروج اميركا من المنطقة وتحرر الدول الاسلامية من نير الاستكبار.

واشار الى المشاركة المهيبة التي بلغت 25 مليونا في مراسم تشييع القائد سليماني في المدن الخمس اهواز وطهران ومشهد وقم وكرمان واضاف، انه وبعد استشهاد القائد سليماني تضاعفت حوافز جبهة المقاومة ونحن نعد الشهداء باننا سنواصل دربهم.

انتهى ** 2342