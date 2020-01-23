يد ايران تخفق في التاهل الى نصف نهائي بطولة آسيا ونهائيات كاس العالم

وكان بامكان المنتخب الايراني التاهل اذ كان في العديد من لحظات المباراة التي جرت مساء الخميس متقدما على نظيره الكوري الجنوبي الا ان انه فقد التركيز في الدقيقة الاخيرة من المباراة ليخرج متعادلا ويفقد فرصة ذهبية للتاهل الى نصف نهائي بطولة اسيا ونهائيات كاس العالم 2021 في مصر، حيث مال فارق الاهداف لصالح كوريا الجنوبية.

وكانت ايران قد فازت في الدور الثاني ضمن المجموعة الثانية على الكويت 28-24 وخسرت امام قطر 31-25 فيما فازت كوريا الجنوبية على الكويت 34-27 وخسرت امام قطر 34-27 .

وبهذه النتائج فقد تاهلت قطر وكوريا الجنوبية من المجموعة الثانية الى الدور نصف النهائي فيما تاهلت البحرين واليابان من المجموعة الاولى، حيث ستلاقي قطر البحرين وكوريا الجنوبية اليابان في الدور نصف النهائي لبطولة اسيا علما بان هذه المنتخبات الاربعة تاهلت الى نهائيات كاس العالم.

وكانت المجموعة الاولى في الدور الثاني تضم البحرين والامارات والسعودية واليابان، فيما ضمت الثانية ايران وقطر وكوريا الجنوبية والكويت.

وكانت البطولة قد انطلقت باستضافة الكويت بمشاركة 13 منتخبا قسمت على 4 مجموعات، وفي الدور الاول كانت ايران قد فازت على نيوزيلندا 53-21 وخسرت امام البحرين 22-20 .

انتهى ** 2342