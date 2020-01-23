٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٢:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83645893
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وزير الطرق: منطقة "اينجة برون" الحدودية فرصة لتعزيز العلاقات التجارية مع دول بحر قزوين

وزير الطرق: منطقة "اينجة برون" الحدودية فرصة لتعزيز العلاقات التجارية مع دول بحر قزوين

جرجان / 24 كانون الثاني / يناير /ارنا- اعتبر وزير الطرق واعمار المدن الايراني محمد اسلامي منطقة "اينجة برون" الحدودية بمحافظة كلستان شمال شرق ايران فرصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول المطلة على بحر قزوين.

وخلال لقائه مساء الخميس مثل الولي الفقيه وامام جمعة جرجان آية الله كاظم نورمفيدي، في ختام زيرته التفقدية لمحافظة كلستان للاطلاع على سير العمل في مشاريع مطارية وسككية وطرقية قال الوزير اسلامي، ان منطقة "اينجة برون" تحظى بطاقات مختلفة مثل سكك الحديد والميناء الجاف وينبغي تطويرها في جميع المجالات.

واوضح بان وجود الاهوار والتجارة الدولية في منطقة "اينجة برون" بامكانه تبديل هذه المنطقة الى مكان سياحي وداعم للحياة المعيشية للمواطنين فيها.

يذكر ان بلدة "اينجة برون" تابعة لقضاء "كنبد بمحافظة كلستان شمال شرق ايران وهي مجاورة لجمهورية تركمنستان وتم ربطها بسكك الحديد بين ايران وتركمنستان وكازاخستان بحضور رؤساء الدول الثلاث قبل 5 اعوام.

انتهى ** 2342

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