شركة "فولاد خوزستان" لم تتاثر بالحظر كثيرا

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الخميس خلال تفقده لمعرض الكتاب في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران قال محمدي، ان بعض العقبات الداخلية كانت مؤثرة في عملية الانتاج حيث نامل من المسؤولين في المحافظة بذل المزيد من الهمة لمعالجتها.

واضاف، ان الشركة لها انشطة جيدة في مجالي الانتاج والمسؤوليات الاجتماعية حيث ان قطاع الانتاج يعمل بكامل طاقاته وفقا لوثيقة الافاق المستقبلية كما قدمت في مجال المسؤوليات الاجتماعية خدمات جيدة في المناطق الاقل نموا.

واوضح بان الشركة نجحت في مجال الصادرات وفقا لبرامجها المحددة سلفا كما تقدمت بالمشاريع التنموية الى الامام جيدا.

واكد بان الشركة وفي ظل جهود كوادرها المتخصصة قد حققت نجاحات كبيرة وتم تعريفها كمصدّر نموذجي وشركة متفوقة في مجال تقديم الخدمات والمسؤوليات الاجتماعية كما تم تعريفها كشركة متفوقة في مجال جودة الانتاج من بين الشركات المنتجة للصلب.

وصرح محمدي بان 80 بالمائة من المواد الخام التي تحتاجها الشركة يتم توفيرها محليا وان الحظر لم يؤثر كثيرا على سير انتاج الشركة لكننا نواجه معوقات في الصادرات في بعض المجالات وللاسف ان بعض عقبات الانتاج في الداخل تحولت الى مشكلتنا الوحيدة حيث نامل من المسؤولين بذل الهمة لازالتها.

واوضح بان الشركة حولت الحظر الى فرصة واستقطبت استثمارات جيدة بتشكيلها لجان التوطين واضاف، لقد نظمنا هذا العام اول معرض لتوطين المعدات بمشاركة 65 شركة محلية وتم ابرام 20 اتفاقا مع العديد من هذه الشركات.

يذكر ان شركة "فولاد خوزستان" تعد اكبر منتج لسبائك الصلب والقطب الثاني لانتاج الصلب الخام في البلاد واحدى المؤسسات الاقتصادية الطليعية على الصعيدين الوطني والاقليمي لصناعة الصلب.

وبلغ انتاج الشركة في المرحلة التنموية الاولى 2.4 مليون طن والمرحلة الثانية 3.2 مليون طن والان اكثر من 3.8 مليون طن وسيصل في نهاية مرحلة التنمية الرابعة الى 5.2 مليون طن.

انتهى ** 2342