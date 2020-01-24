الحشود المليونية تتوافد نحو مسيرة طرد الامريكي من العراق

وأفاد مصدر أمني عراقي، صباح اليوم، ان الاجهزة الامنية اتخذت اجراءات مشددة وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الامريكي في البلاد.

وتفيد التقارير ذات الصلة ايضا، ان اهالي العاصمة العراقية فتحوا ابواب بيوتهم لاستضافة قوافل المتظاهرين القادمين من سائر المحافظات، ونصبوا عشرات الخيام لخدمتهم؛ بحسب موقع براثا الاخباري.

وتهدف المسيرة المليونية الى انهاء المشروع الامريكي، وتطهير الاراضي العراقية من دنسه؛ وهو قرار صادق عليه البرلمان العراقي على خلفية جريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس ومرافقيهم (الجمعة 3 كانون الثاني / يناير الحالي) بغارة امريكية غادرة حين خروجهما من مطار بغداد الدولي مما شكل انتهاكا سافرا لسيادة هذا البلد.

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