تظاهرات مليونية في بغداد تطالب بخروج القوات الامريكية من العراق

وذكر مراسل وكالة انباء الجمهورية الاسلامية (ارنا) في بغداد، ان "شوارع وازقة العاصمة العراقية بغداد اكتظت بملايين المتظاهرين منذ الساعات الاولى من فجر هذا اليوم، والذين حظروا الى العاصمة من مختلف المحافظات العراقية للمطلبة بخروج قوات الاحتلال الامريكي من بلادهم".

وأضاف، ان "المتظاهرين رفعوا شعارات (كلا كلا.. امريكا، وكلا كلا.. اسرائيل) (واخرج اخرج.. يامحتل) وشعارات تندد بالرئيس الامريكي دونالد ترامب وتطالب بمحاكمته دوليا على الجرائم الشنيعة التي ارتكبها في العراق".

وأكد مراسلنا، ان "برودة الجو الشديدة لم تمنع الاطفال والنساء والشيوخ والشباب من تلبية الدعوة التي اطلقها زعماء المقاومة العراقية للمشاركة في هذه التظاهرات، التي شاركت فيها جميع اطياف الشعب العراقي سنة وشيعة وعرب وكردا، ليثبتوا للسياسيين، ان خروج القوات الاجنبية من البلاد هو مطلب شعبي صرف وارادة لابد ان تتحقق".

انتهى** ع ص