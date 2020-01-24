زعيم التيار الصدري : نتابع كافة الطرق لإخراج القوات الامريكية من العراق

وفي بيان له اليوم الجمعة، دعا زعيم التيار الصدري إلى إلغاء الاتفاقيات الأمنية مع الولايات المتحدة وغلق الأجواء العراقية أمام الطائرات العسكرية الأمريكية.

واكد الصدر انه سيتم التعامل مع الولايات المتحدة كدولة معادية إذا رفضت الخروج من العراق؛ مطالبا الحكومة العراقية بعقد معاهدات عدم اعتداء مع كل دول الجوار.

كما طالب الامم المتحدة ومنظمة التعاون الاسلامي، باتخاذ اجراءات عملانية لتحقيق مطالب الشعب العراقي التي اعلن عنها اليوم الجمعة خلال مسيرته المليوني المناهضة للوجود الامريكي العسكري في بلاده.

انتهى ** ح ع