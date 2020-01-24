مستوطنون يحرقون مسجدا و الاحتلال يعتدي على المصلين

ووصل عشرات الالاف لاداء صلاة الفجر تلبية لدعوة من الهيئات الشعبية ضمن حملة الفجر العظيم.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي على المصلين في ساحات الأقصى، واعتدت بالضرب على عدد منهم، فيما أغلق المصلون بوابات المصلى القبلي لمنع اقتحامه.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال اعتدت على الشاب مراد مسك، قبل أن تعتقله، فيما أبعدت المرابطتين المبعدتين عن الأقصى خديجة خويص وعايدة الصيداوي، اللتين تواجدتا عند باب حطة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان كانوا يوزعون المشروبات الساخنة والحلويات على المصلين أثناء خروجهم من المسجد الأقصى عند بابي الأسباط وحطة.

وقال أحد الشبان إن قوات الاحتلال احتجزتهم لبعض الوقت، وصادرت المشروبات والحلويات التي كانوا يوزعونها، وسلمتهم مخالفات مالية.

وأضاف أن قوات الاحتلال أبلغتهم بمنع توزيع المشروبات على المصلين، وحذرتهم من تكرار عملية التوزيع، مهددة إياهم بالاعتقال

وأحرقت مستوطنون صهاينة من ما تسمى مجموعات "تدفيع الثمن" مسجدا في بيت صفافا بالقدس المحتلة فجر اليوم الجمعة، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعات المستوطنين أقدموا على إحراق أجزاء من المسجد، وكتبوا شعارات معادية للفلسطينيين والمسلمين على جدرانه بينها عبارات "يهدمون لليهود؟" وعبارة "كوري أور" في إشارة الى بؤرة استيطانية في القدس أُخلي بعض المستوطنون منها قبل فترة.

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