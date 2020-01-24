شمخاني : لا يمكن إخفاء موقف شعوب المنطقة باستعراضات دعائية

وفي رسالة موجهة الى المرجعية الدينية، والحكومة والبرلمان والشعب العراقي، اشاد بالتظاهرات المليونية والتاريخية المطالبة بانهاء الاحتلال الاميركي، ودعم استقلال العراق وسيادته الوطنية و اعتبر هذه الخطوة مؤشرا على ريادة الشعب العراقي وحمله الراية لطرد اميركا من المنطقة.

ووصف شمخاني عملية الاغتيال الجبانة لقادة جبهة المقاومة الشهيدين قاسم سلمیاني وابو مهدي المهندس، بانه خطأ استراتيجي لترامب وفريق الشر الحاكم في البيت الابيض، قائلا: ان العد العكسي لطرد اميركا من المنطقة بدأ منذ فجر 3 يناير/كانون الثاني، وان صدى زوال قوة واشنطن الهشة يرتفع يوما بعد يوم.

واضاف امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: ان التظاهرات المليونية للشعب العراقي اظهرت ان تهديد اميركا بفرض الحظر على العراق، في حالة تنفيذ قانون اخراج القوات الاميركية، هي اداة مهترئة لايمكنها ان تؤثر على ارادة الدول والشعوب التي تسعى الى حفظ استقلالها وسيادتها الوطنية.

واعتبر شمخانی التظاهرات المليونية للشعب العراقي الحر والرافض للهيمنة الاجنبية، اعتبرها بداية لحركة واسعة النطاق ستستمر بالنسبة للشعوب التي تضررت جراء العدوان الأميركي، واضاف: لقد ظهر الموقف الحقيقي لشعوب المنطقة تجاه أميركا في التشييع المليوني لجثامين قادة المقاومة ومراسم التأبين غير المسبوقة في مختلف البلدان، ولا يمكن اخفاء هذا الواقع المتنامي من خلال الاستعراضات الدعائية والحملات الاعلامية.

واختتم شمخاني قائلا: يجب على أميركا من الآن فصاعداً الاستعداد فی كل يوم لرؤية ولمس مظهر من مظاهر اقتدار شعوب المنطقة.

يذكر ان تظاهرات مليونية حاشدة انطلقت في بغداد صباح اليوم الجمعة تندد بوجود قوات الاحتلال الاميركي، رفع فيها المشاركون الاعلام العراقية ورددوا شعارات تطالب بانهاء الاحتلال الاميركي لبلادهم کما أدانوا جرائم الكيان الصهيوني.

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