موسوي: ظريف ونظيرته الاسترالية لم يبحثا بشان السجينة غيلربت

وكتب موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" الجمعة: لا اساس لاي ادعاء بالتباحث بين وزير الخارجية الايراني ونظيرته الاسترالية ماريس باين حول الوضع العلاجي للسجينة الاسترالية في ايران السيدة غيلبرت.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية قد صرح في وقت سابق بان غيلربت تم اعتقالها وصدر الحكم بحقها وفق القانون لانتهاكها الامن القومي الايراني.

وكانت وكالة "اسوشييتدبرس" قد اوردت الاسبوع الماضي بان وزيرة الخارجية الاسترالية بحثت مع نظيرها الايراني محمد جواد ظريف حول السجينة الاسترالية البريطانية على هامش منتدى دولي عقد في الهند اخيرا.

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