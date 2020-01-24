٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١١:٥٣ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83646511
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موسوي: ظريف ونظيرته الاسترالية لم يبحثا بشان السجينة غيلربت

موسوي: ظريف ونظيرته الاسترالية لم يبحثا بشان السجينة غيلربت

طهران / 24 كانون الثاني / يناير /ارنا- نفى المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي صحة ما تردد بان وزير الخارجية محمد جواد ظريف بحث مع نظيرته الاسترالية ماريس باين بشان السجينة الاسترالية – البريطانية كايلي مور غيلربت.

وكتب موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" الجمعة: لا اساس لاي ادعاء بالتباحث بين وزير الخارجية الايراني ونظيرته الاسترالية ماريس باين حول الوضع العلاجي للسجينة الاسترالية في ايران السيدة غيلبرت.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية قد صرح في وقت سابق بان غيلربت تم اعتقالها وصدر الحكم بحقها وفق القانون لانتهاكها الامن القومي الايراني.

وكانت وكالة "اسوشييتدبرس" قد اوردت الاسبوع الماضي بان وزيرة الخارجية الاسترالية بحثت مع نظيرها الايراني محمد جواد ظريف حول السجينة الاسترالية البريطانية على هامش منتدى دولي عقد في الهند اخيرا.

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