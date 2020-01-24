٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83646563
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كدخدائي: نواصل البت في شكاوى المترشحين المرفوضة اهليتهم للانتخابات البرلمانية

كدخدائي: نواصل البت في شكاوى المترشحين المرفوضة اهليتهم للانتخابات البرلمانية

طهران / 25 كانون الثاني /يناير /ارنا- اعلن العضو والمتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية عباس علي كدخدائي، بان البت مستمر في الشكاوى المرفوعة من قبل المترشحين الذين رفضت اهليتهم لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.

وكتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الجمعة: انه وفي سياق لقاءات النواب والمترشحين المرفوضة اهليتهم للانتخابات البرلمانية مع اعضاء مجلس صيانة الدستور، فقد تمت دعوة عدد منهم للاستماع الى توضيحاتهم.

واضاف: انه تم لغاية الان اللقاء مع 80 من النواب (المرفوضة اهليتهم)، وان البت في الشكاوى مازال مستمرا.

وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور قد اعلن في وقت سابق عن رفض اهلية عدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية من ضمنهم 90 من النواب الحاليين في مجلس الشورى الاسلامي.

انتهى ** 2342  

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