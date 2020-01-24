كدخدائي: نواصل البت في شكاوى المترشحين المرفوضة اهليتهم للانتخابات البرلمانية

وكتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الجمعة: انه وفي سياق لقاءات النواب والمترشحين المرفوضة اهليتهم للانتخابات البرلمانية مع اعضاء مجلس صيانة الدستور، فقد تمت دعوة عدد منهم للاستماع الى توضيحاتهم.

واضاف: انه تم لغاية الان اللقاء مع 80 من النواب (المرفوضة اهليتهم)، وان البت في الشكاوى مازال مستمرا.

وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور قد اعلن في وقت سابق عن رفض اهلية عدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية من ضمنهم 90 من النواب الحاليين في مجلس الشورى الاسلامي.

انتهى ** 2342