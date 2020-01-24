مسؤول: ضبط 814 طنا من المخدرات في ايران خلال العام 2019

وقال كاظم غريب آبادي في تقرير له الجمعة، انه وفي ظل جهود وتضحيات الجنود وكوادر المؤسسات الامنية والشرطية في داخل البلاد وحدودها فقد تم ضبط 814 طنا من و 477 كيلوغراما من مختلف انواع المخدرات خلال العام 2019 .

واوضح بان الافيون شكّل غالبية المخدرات المضبوطة حيث بلغ 656 طنا و 258 كيلوغراما واضاف، ان سائر المخدرات شملت الهيرويين 17 طنا و 414 كغم والمورفين 18 طنا و 185 كغم و الحشيشة 73 طنا و 928 كغم والكريستال 13 طنا و 570 كغم.

وقال غريب آبادي بان 2319 اشتباكا مسلحا وقع بين كوادر مكافحة المخدرات في البلاد والمهربين خلال العام الماضي، والتي اسفرت عن تفكيك 1886 عصابة وشبكة لتهريب وتوزيع المخدرات ومن ضمنها شبكات تهريب عبر ايران لدول اخرى.

واشار الى ان 5 من كوادر مكافحة المخدرات في البلاد قد استشهدوا في هذه الاشتباكات خلال العام الماضي، مؤكدا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية مازالت تلعب دورا رائدا في مكافحة المخدرات على الصعيد الدولي، موجها انتقادا جادا لبعض الدول لتقاعسها في اداء المسؤولية المشتركة في مجال مكافحة المخدرات.

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