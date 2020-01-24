ايران تحرز بطولة "كأس تختي" الدولية للمصارعة الرومانية

طهران / 25 كانون الثاني / يناير /ارنا- اوعز وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي بان تكون فرق الطوارئ في البلاد في حالة تاهب للايفاد الى تركيا في حال تلقي طلب منها اثر الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا امس الجمعة.