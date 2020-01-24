٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٢:٣٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83646587
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فرق الطوارئ الايرانية في حالة تاهب للايفاد الى تركيا

فرق الطوارئ الايرانية في حالة تاهب للايفاد الى تركيا

طهران / 25 كانون الثاني / يناير /ارنا- اوعز وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي بان تكون فرق الطوارئ في البلاد في حالة تاهب للايفاد الى تركيا في حال تلقي طلب منها اثر الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا امس الجمعة.

وجاء ايعاز وزير الصحة الايراني لفرق العمليات الخاصة في منظمة الطوارئ في البلاد لتكون في حالة التاهب لمساعدة الجانب التركي في حال اعلان الحاجة لذلك من جانب تركيا للايفاد الى المناطق المنكوبة بالزلزال حسب الضرورة.

وافاد تقرير لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني انه تم اطلاع وزارة الصحة التركية بهذا الامر عبر الدائرة العامة للتعاون الدولي بوزارة الصحة الايرانية.

من جانبها وجهت وزارة الصحة التركية الشكر للجانب الايراني وقالت ان الاوضاع هي الان تحت السيطرة في المناطق المنكوبة بالزلزال.

يذكر ان زلزالا قويا ضرب شرق تركيا مساء الجمعة بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر، مما خلف العديد من القتلى والجرحى.

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