٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٣:١٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83646595
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البنتاغون: إصابة 34 جنديا أميركيا بارتجاج في الدماغ جراء الضربة الصاروخية

البنتاغون: إصابة 34 جنديا أميركيا بارتجاج في الدماغ جراء الضربة الصاروخية

طهران / 25 كانون الثاني / يناير /ارنا- قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن 34 جنديا أميركيا أصيبوا بارتجاج في الدماغ جراء الضربة الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدة "عين الاسد" التي تستخدمها القوات الأمريكية في العراق فجر الاربعاء 8 كانون الثاني /يناير.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان للصحافيين ان "34 جنديا اصيبوا بارتجاج في الدماغ". وكانت السلطات الاميركية أكدت سابقا اصابة 11 جنديا بارتجاج جراء الهجوم الصاروخي.

ونفذ الحرس الثوري الهجوم الصاروخي بـ 13 صاروخ "ارض -ارض" ضد القوات الأمريكية بالعراق انتقاما لاغتيال قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني الذي استشهد بضربة جوية اميركية غادرة في محيط مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير.

وأدت عملية الاغتيال الاميركية الجبانة تلك الى استشهاد الفريق سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابومهدي المهندس و 8 من مرافقيهما.

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