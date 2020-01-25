یتم مراقبة جميع المسافرين والقائمين برحلات قادمة من الصين ودول شرق آسيا

واضاف خوشخو أن المطار جاهز باعتباره بوابة الدخول الأكثر أهمية في البلاد لمكافحة فيروس كورونا.

وقال مساعد مدير مطار الإمام الخميني(رض) الدولي انه وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، بالإضافة إلى الملحق 9 من اتفاقية شيكاغو، يتعاون هذا المطار مع إدارة الصحة الحدودية التابعة لوزارة الصحة،حيث يتواجد موظفوها على مدار الساعة.

وفيما يخص الرحلات القادمة من الصين الى ايران وبالعكس قال خوشخو: هناك رحلات الى 4 مقاصد في الصين وقد تمت دراسة اتخاذ تدابير للتعامل مع فيروس كورونا في مطار الإمام الخميني(رض) بالتعاون مع دائرة صحة الحدود التابعة لوزارة الصحة والتعليم الطبي، منذ الأيام الأولى لتفشيه في الصين ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع المصابين من دخول البلاد.

وأردف قائلاً: تم توفير المعدات اللازمة لمراقبة القادمين من قبل مركز الحدود الصحي في مطار الإمام الخميني(رض) من أجل مراقبة المسافرين الذين تظهر عليهم علامات فيروس كورونا. حيث يتم مراقبة جميع المسافرين والقائمين برحلات قادمة من الصين ودول شرق آسيا واحداً تلو الأخر ونقلهم إلى مراكز الحجر الصحي إذا ما شوهدت عليهم علامات فيروس كورونا.

ويصيب فيروس كورونا الجديد دول العالم بالفزع بعد انتشاره أولًا في بعض المدن الصينية ثم تفشيه لاحقًا وخلال فترة قصيرة بعدة دول أخرى، حيث تفشى الفيروس القاتل في 13 دولة في العالم، فبعد تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي ظهر أولا في مدينة ووهان الصينية، بفرنسا، ثم ظهور أول حالة في نيبال، فقد أصبح عدد الدول التي ضربها هذا الوباء القاتل 13 دولة.

والدول التي حل بها هذا الوباء بعد الصين هي: اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتايلاند، والولايات المتحدة، وهونج كونج، وسنغافورة، وماكاو، وفيتنام، ونيبال، وفرنسا، وأستراليا، وعلى الرغم من انتشاره تقريبا في جميع قارات العالم، إلا أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه من المبكر جدًا اعتبار فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين وبدأ بالانتشار في العالم حالة طوارئ صحية عامة على نطاق دولى.

ويشار إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم جيبريسوس، كان قد قال خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أول أمس، "لا يخطئن أحدكم الأمر، إنها حالة طوارئ في الصين، لكنها ليست بعد حالة طوارئ صحية عالمية.. قد تصبح كذلك".

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