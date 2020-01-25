٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٩:٠٥ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83647503
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شركة بتروبارس الایرانیة تکمل المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي

شركة بتروبارس الایرانیة تکمل المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي

طهران / 25 كانون الثاني / يناير / ارنا – أعلن وزير النفط الايراني " بیجن زنغنه" عن بدء شركة بتروبارس (حكومية) بتطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي الواقع بالخليج الفارسي والمشترك مع قطر، عقب انسحاب شركتي توتال الفرنسية و"سي ان بي سي" الصينية من المشروع بعد اعادة واشنطن فرض الحظر الاميركي على ايران.

وأوضح الوزير زنكنة في تصريح له اليوم السبت، أن شركتي "سي ان بي سي" الصينية وتوتال الفرنسية انسحبتا كليا من عقد تطوير المرحلة 11  في حقل بارس، وحلت مكانهما "بتروبارس" والتي كانت أساسا ضمن التحالف الثلاثي، والذي كان من المقرر أن يتولى المشروع.

وأشار زنكنة الى أن بتروبارس تمتلك قدرة تطوير الوحدة الاولى من المرحلة 11 بحقل بارس الجنوبي (تشمل انتاج الغاز على غرار ما تقوم به في باقي المراحل).

وأكد أن الشركة الايرانية بدأت بالفعل في عملية التطوير، وتقوم حاليا بابرام العقود المتعلقة بالسلع الاساسية المستخدمة في حفر الابار.

انتهى**م م/ ح ع**

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