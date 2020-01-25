شركة بتروبارس الایرانیة تکمل المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي

وأوضح الوزير زنكنة في تصريح له اليوم السبت، أن شركتي "سي ان بي سي" الصينية وتوتال الفرنسية انسحبتا كليا من عقد تطوير المرحلة 11 في حقل بارس، وحلت مكانهما "بتروبارس" والتي كانت أساسا ضمن التحالف الثلاثي، والذي كان من المقرر أن يتولى المشروع.

وأشار زنكنة الى أن بتروبارس تمتلك قدرة تطوير الوحدة الاولى من المرحلة 11 بحقل بارس الجنوبي (تشمل انتاج الغاز على غرار ما تقوم به في باقي المراحل).

وأكد أن الشركة الايرانية بدأت بالفعل في عملية التطوير، وتقوم حاليا بابرام العقود المتعلقة بالسلع الاساسية المستخدمة في حفر الابار.

انتهى**م م/ ح ع**