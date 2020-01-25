لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة مشتبه فيها بفيروس كورونا في إيران

وفي بيان أصدرته اليوم السبت أضافت وزارة الصحة، انه قد لوحظت حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في العديد من البلدان حتى الآن، ولكن معظمها كان في الصين.

ويصرح البيان، ان مركز ادارة الأوبئة بوزارة الصحة اتخذ الاجراءات اللازمة لتقليل مخاطر الاصابة بهذا الفيروس في بلادنا من خلال عيادات الحجر الصحي في جميع المنافذ الحدودية، وخاصة في المطارات والموانئ الدولية، حيث تخضع جميع حالات الاصابة المشتبه فيها للفحص والحجر والرعاية الصحية الخاصة من قبل خبراء وزارة الصحة المختصين بمكافحة الأوبئة والامراض السارية.

انتهى**أ م د

