توقيع مذكرة تعاون بين حديقتين جيولوجيتين ايرانية واسبانية

وتتضمن المذكرة على التعاون بين الحديقتين في مجال نقل التجارب وتنمية الصناعات اليدوية والتبادل السياحي بين البلدين .

الحديقة الجيولوجية "قشم"هي منطقة حدودها واضحة المعالم وبعض الظواهر الجيولوجية الرائعة تقع في المنطقة .

وتحتوي هذه المنطقة الجيولوجية على بعض الظواهر الجيولوجية الجديرة بالاهتمام بأشكال مختلفة نظرًا لوقوعها في شاطئ الخليج الفارسي وغابة حارة البحرية.

ويضم الحديقة مجموعة من المواقع الجغرافية ذات القيمة العالمية مثل وادي النجوم ، ووادي الشاهكوه ، وقبة الملح ، ووادي التماثيل ، والوادي المالح ، ودولاب ، وجبل كوكورا ، وسقف قشم وما إلى ذلك ، الذي التآكل هو السبب الأكثر أهمية لإنشائها.

ويعتبر قشم جيوبارك أول جيوباركي لإيران وجيوبارك الوحيد في الشرق الأوسط و فريدة من نوعها في العالم والتي تتمتع بأهمية كبيرة من حيث الظواهر الجيولوجية المختلفة ، وتنوعها في ظواهر مثل البيئة والمعالم الأثرية والبيئة والحياة البرية وما إلى ذلك ، من الحدائق الجيولوجية الأخرى.

حديقة اسبانيا بیوارکاس ایبورس خارا (villuercas ibores jara ) الاسبانية من بين 15 حديقة جيولوجية في اسبانيا العضوة في الاتحاد العالمي للحدائق الجيولوجية مساحتها 3500 كيلومتر مربع ويسكنها 14 الف نسمة .

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