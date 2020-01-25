عراقجی : سياسة الضغط القصوى الاميركي ضد ايران فاشلة

وفي تغريدة على صفحته الشخصية في تويتر، اشار عراقجي الى سياسة الضغط القصوى الاميركية ضد ايران، قائلا،إن اغتيال الشهيد قاسم سليماني سيكون بداية لنهاية التواجد الاميركي في المنطقة، وان المسؤولين الجدد بوزارة الخارجية الاميركية لايرون التظاهرات الشعبية الحاشدة في تشييع هذا القائد البطل.

واوضح المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني قائلا ان اغتيال ابطالنا من قبل ارهاب الدولة الاميركي سيكون بداية لانهاء التواجد الاميركي في المنطقة.

واضاف: المسؤولون الجدد في وزارة الخارجية الأميركية لا يستطيعون رؤية التظاهرات الشعبية الحاشدة وتهديد جنرال آخر.

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