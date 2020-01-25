ظريف يعزي تركيا حكومة وشعبا بضحايا الزلزال

وحسبما افادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية، اجرى ظريف اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي اليوم السبت، أعرب فيه عن تعازيه ومواساته لتركيا حكومة وشعبا بضحايا الزلزال الأخير؛ مؤكدا استعداد الجمهورية الاسلامية لارسال المساعدات الانسانية الى المنكوبين بالزلزال.

من جانبه، اعرب وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش اوغلو" عن شكره وتقديره لمشاعر التعاطف التي أبدتها الجمهورية الاسلامية الايرانية حكومة وشعبا.

وتعرضت مناطق شرقي تركيا ليلة الجمعة الى زلزال بقوة 6,8 درجات على مقياس ريختر؛ مما اسفر بحسب اخر الاحصائيات الى مصرع 19 شخصا واصابة نحو 772 اخرين ولايزال 30 شخص في عداد المفقودين.

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