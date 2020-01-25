وزير السياحة : ايران الجميلة والآمنة ترحّب بزوارها من كافة البلدان

ونوه مونسان في بيانه، الى دور السياحة في بث روح الامل والحيوية داخل المجتمعات الانسانية وتعزيز الاواصر والتعايش بين الناس بغض النظر عن اعراقهم وقومياتهم ونحلهم الفكرية والعقائدية.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وانطلاقا من هذه الرؤى كرّست طاقاتها من اجل توفير ظروف مناسبة لاستقبال السائحين من ارجاء البسيطة؛ مما ادى بشكل ملحوظ الى تطوير البنى التحتية والإمكانيات السياحية على صعيد البلاد.

واستدل وزير التراث الثقافي بالاحصائيات العالمية التي تؤكد بأن ايران الاولى عالميا في مجال توفير الفرص السياحية باسعار تنافسية ومعالمها السياحية والتراثية، والطبيعة الخلابة التي تتميز بها لتصبح اليوم الوجهة التي يتوق اليها السياح من جميع البلدان.

واوضح مونسان، ان ايران بامتلاكها 24 اثرا تراثيا موثقا لدى منظمة اليونسكو و34 اثر وطنيا الى جانب 600 متحف، وامنها المستتب، والفرص السياحية المتوفرة فيها باسعار تنافسية وحفاوة شعبها وطبيعتها ومعالمها التراثية والاثرية الفريدة وطقوسها العريقة تشكل وجهة مذهلة لاستقطاب السياح.

واضاف : انني ادعو السياح من كافة الدول ان لايفوّتوا على انفسهم فرصة السفر الى ايران، ارض الحضارة والتاريخ ولاسيما خلال موسم الربيع حيث بداية السنة الايرانية الجديدة (في 21 اذار / مارس من كل عالم).

انتهى ** ح ع