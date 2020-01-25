الرئيس روحاني يهنئ بحلول عيد الـ "تيت" في فيتنام

وجاء في برقية الرئيس روحاني خطابا الى رئيس الجمهورية، الامين العام للحزب الشيوعي في فيتنام "نينفو جونغ" : انني اقدم احرّ التهاني الى فخامتكم والشعب الفيتنامي بمناسبة حلول عيد الـ "تيت" لجمهورية فيتنام الاشتراكية.

واضاف : انني اتطلع في ظل الارادة السياسية وتظافر الجهود المشتركة الى توسيع وتوطيد العلاقات القائمة على اسس المحبة والتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وفي الختام، تنمى رئيس الجمهورية الى نظيره الفيتنامي بالسلامة والموفقية ولشعب هذا البلد بالسعادة والرقي.

انتهى ** ح ع