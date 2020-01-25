مساعدة رئيس الجمهورية: إيران لا ترمي الى افتعال التوترات

وأشارت ابتكار خلال اللقاء الى البرهة الزمنية الحساسة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط؛ مؤكدة ضرورة ارساء السلام والأمن فيها وأضافت: ان انعدام الأمن في المنطقة يؤدي بالتالي الى انعدام الأمن في العام برمته؛ كما ان ظهور جماعة داعش الارهابية يعد مثال بارز على ذلك، مما أدى الى زيادة عدد اللاجئين الى مختلف دول العالم.

وصرحت، ان الجمهورية الاسلامية بذلت جهودا جسيمة من أجل القضاء على الدواعش؛ اذ ان الجهود الدؤوبة للفريق الشهيد قاسم سليماني في اجتثاث جذور جماعة داعش الارهابية كانت خطوة دولية في سياق ارساء السلام؛ مؤكدة ان اغتيال الفريق سليماني لا يعني سوى حماية داعش.

وأكدت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة ان إيران بلد قوي لكنها لا تهدف الى افتعال التوترات، وصرحت ان الحظر الاقتصادي الجائر المفروض على الجمهورية الاسلامية لم يسبق له مثيل على مر التاريخ؛ مؤكدة انه على دول العالم أن تدعم إيران.

وفي سياق آخر، أشارت ابتكار الى المبادرة التعليمية الإيرانية الرامية الى تعليم النساء المزارعات لإنتاج محاصيل زراعية طبيعية عن طريق الحد من استخدام السموم والأسمدة؛ مضيفة انه تم حتى الآن، إنتاج 48 محصولا زراعيا من قبل النساء على الطريقة المذكورة ومن المأمول أن يصل هذا العدد قريباً إلى 100 محصول زراعي.

الى ذلك، أعرب السفير السويدي في طهران عن مواساته وتعاطفه مع الأسر الثكلى لحادث تحطم طائرة الركاب الأوكرانية ضواحي طهران؛ مشيرا الى أن 17 شخصا من رعايا السويد كانوا على متن الرحلة؛ لافتا الى ان بلاده تهدف الى إرساء التعاون والعمل المشترك مع إيران في بعض المجالات في اطار مذكرات تفاهم قيد الاعداد.

كما أكد بيتر تيلر الى ضرورة ايجاد آليات دولية لتعزيز الحوار مع إيران؛ مؤكدا أهمية الآلية المالية الأوروبية (إينستكس) والتوصل الى اتفاق مشترك.

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