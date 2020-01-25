تاكيد ايراني روسي على تنمية العلاقات بين البلدين

وافاد مراسل "ارنا" من موسكو، ان السفير جلالي استعرض ومورغولوف مجالات التعاون بين ايران وروسيا في الصعد الثنائية والاقليمية والدولية؛ مؤكدين ضرورة تطوير هذه العلاقات بين البلدين.
الى ذلك، نوّه مساعد وزير الخارجية الروسي بالعلاقات رفيعة المستوى القائمة بين طهران وموسكو وبما يشمل كافة المجالات، فضلا عن الطاقات التي يزخر بها الجانبان؛ داعيا الى تعزيز وتوسيع هذه الاواصر اكثر فأكثر.
من جانبه، اثنى جلالي في هذا اللقاء على تعاون وزارة الخارجية الروسية مع سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في موسكو ودورها المستدام في تعزيز ورفع مستوى العلاقات الثنائية؛ مؤكدا استعداد السفارة التام لتوظيف طاقاتها في سياق المصالح المشتركة.
انتهى ** ح ع
موسكو / 25 كانون الثاني / يناير / ارنا –التقى سفير الجمهورية الاسلامية لدى روسيا "كاظم جلالي"، اليوم السبت، بمساعد وزير الخارجية الروسي "ايغور مورغولوف"، حيث اكد الجانبان على ضرورة توسيع العلاقات بين طهران وموسكو.
وافاد مراسل "ارنا" من موسكو، ان السفير جلالي استعرض ومورغولوف مجالات التعاون بين ايران وروسيا في الصعد الثنائية والاقليمية والدولية؛ مؤكدين ضرورة تطوير هذه العلاقات بين البلدين.
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