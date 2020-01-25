لاريجاني يعزي بضحايا زلزال تركيا

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في برقيته: تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة واصابة العديد من مواطنين دولة تركيا الصديقة والشقيقة جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ايلازيغ.

وأعرب لاريجاني أصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس الشورى الإسلامي عن خالص العزاء والمواساة الى مصطفى شنطوب ونواب البرلمان، والحكومة والشعب التركي؛ سائلا الباري تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه وأن يمن على الأسر الثكلى بجميل الصبر والسلوان، وعلى المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد لاريجاني في برقيته استعداد الجمهورية الاسلامية الإيرانية لتقديم كافة أنواع المساعدات الى المنكوبين بالزلزال.

وتعرضت مناطق شرقي تركيا ليلة الجمعة الى زلزال بقوة 6,8 درجات على مقياس ريختر؛ مما اسفر بحسب اخر الاحصائيات الى مصرع 19 شخصا واصابة نحو 772 اخرين ولايزال 30 شخص في عداد المفقودين.

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