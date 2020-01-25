"شهرخودرو" الايراني يفوز على "الرفاع" البحريني بنتيجة 2-1 في دوري ابطال اسيا

وتنافس الغريمان الايراني والبحريني مساء اليوم السبت في طار مباريات المرحلة الثانية لتصفيات دوري ابطال اسيا التي جرت بدولة الامارات وكانت النتيجة فوز شهر خودرو على الرفاع بنتيجة 2 مقابل واحد.

وجاء الهدف الاول لـ شهر خودرو بتسديدة اللاعب محمد رضا خلعتبري في الدقيقة الـ 19، ليليه اللاعب البحريني بهدف مقابل في الدقيقة الـ 35، وفي الدقيقة الـ 83 من المباراة حقّق امين قاسمي نجاد الايراني الهدف الثاني ليحزم النتيجة لصالح شهرخودرو الايراني على حساب منافسه الرفاع البحريني.

وبهذه النتيجة يستعد شهرخودرو لمواجهة فريق الـ "سيلية" القطري خلال المباريات التي ستقام بعد 72 ساعة في هذا البلد.

وکان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد تراجع عن قراره القاضي بحرمان أندية إيران المشاركة بدوري أبطال آسيا 2020 من حق استضافة نظيراتها الآسيوية.

جاء ذلک علی لسان المدير التنفيذي لنادي برسبوليس الإيراني "محمد حسن أنصاري فرد" (الخميس 23 کانون الثانی)؛ مبینا ان "القرار اتخذ بعد اجتماع لمديري أندية برسبوليس واستقلال وسباهان وشهرخودرو ومساعد وزير الشباب والرياضة الإيراني مع أمين عام الاتحاد الآسيوي فينسدور جان في كوالالمبور حيث نجح الوفد الإيراني بالحصول على ضمانات بشأن حق الاستضافة".

وفي ضوء الاجتماع تقرر إقامة الأندية الأربعة بداية جميع مباريات الذهاب خارج إيران في دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال على أن تستضيف مباريات الإياب على ملاعبها في كل من طهران ومشهد واصفهان.

وکانت الأندية الإيرانية المشاركة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 اعلنت السبت الماضي انسحابها من البطولة احتجاجا على قرار الاتحاد الآسيوي الداعي لاستضافة مبارياتها على أرض محايدة خارج إيران.

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