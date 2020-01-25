في اطار مبارات دوري ابطال اسيا؛ استقلال الايراني يجتاز السدّ الكويتي بـ 3 اهداف نظيفة

وباجتيازه السد، تمكن نادي استقلال من احراز تأهله الى المرحلة النهائية لتصفيات دوري ابطال اسيا، وذلك بدءأً بمنافسة نادي الريان القطري في هذا البلد.

وکان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد تراجع عن قراره القاضي بحرمان أندية إيران المشاركة بدوري أبطال آسيا 2020 من حق استضافة نظيراتها الآسيوية.

جاء ذلک علی لسان المدير التنفيذي لنادي برسبوليس الإيراني "محمد حسن أنصاري فرد" (الخميس 23 کانون الثانی)؛ مبینا ان "القرار اتخذ بعد اجتماع لمديري أندية برسبوليس واستقلال وسباهان وشهرخودرو ومساعد وزير الشباب والرياضة الإيراني مع أمين عام الاتحاد الآسيوي فينسدور جان في كوالالمبور حيث نجح الوفد الإيراني بالحصول على ضمانات بشأن حق الاستضافة".

وفي ضوء الاجتماع تقرر إقامة الأندية الأربعة بداية جميع مباريات الذهاب خارج إيران في دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال على أن تستضيف مباريات الإياب على ملاعبها في كل من طهران ومشهد واصفهان.

وکانت الأندية الإيرانية المشاركة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020 اعلنت السبت الماضي انسحابها من البطولة احتجاجا على قرار الاتحاد الآسيوي الداعي لاستضافة مبارياتها على أرض محايدة خارج إيران.

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