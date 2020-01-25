الرئيس روحاني يعزي اردوغان بضحايا حادث الزلزال

وجاء في برقية الرئيس روحاني التي وجهها السبت الى نظيره التركي اردوغان: لقد تلقينا بالحزن والاسى نبأ وقوع الزلزال في محافظة الازيع التركية ومصرع وإصابة عدد من مواطنيكم في تلك المحافظة.

وفي البرقية اعرب الرئيس روحاني، بالنيابة عن حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها للرئيس اردوغان والشعب التركي الشقيق عن المواساة بهذه الكارثة الاليمة ، سائلا الباري تعالى ان يمنّ بالصبر والسلوان على ذوي الضحايا.

واعلن الرئيس الايراني عن استعداد حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الكامل لتقديم المساعدات الى اهالي المناطق المنكوبة، معربا عن امله بان يتم في ظل العناية الالية معالجة آثار هذه الكارثة الطبيعية وعودة الطمأنينة الى المناطق المنكوبة بالزلزال سريعا.

انتهى ** 2342