٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١٢:٥٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83647978
٠ Persons

سمات

الرئيس روحاني يعزي اردوغان بضحايا حادث الزلزال

الرئيس روحاني يعزي اردوغان بضحايا حادث الزلزال

طهران / 26 كانون الثاني / يناير /ارنا- بعث الرئيس الايراني حسن روحاني، برقية الى نظيره التركي رجب طيب اردوغان، عزى فيها واعرب عن المواساة بمصرع عدد من الافراد وإصابة آخرين في الزلزال الاخير الذي ضرب محافظة الازيغ التركية، معلنا استعداد ايران الكامل لتقديم المساعدات الانسانية الى المناطق المنكوبة.

وجاء في برقية الرئيس روحاني التي وجهها السبت الى نظيره التركي اردوغان: لقد تلقينا بالحزن والاسى نبأ وقوع الزلزال في محافظة الازيع التركية ومصرع وإصابة عدد من مواطنيكم في تلك المحافظة.

وفي البرقية اعرب الرئيس روحاني، بالنيابة عن حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وشعبها للرئيس اردوغان والشعب التركي الشقيق عن المواساة بهذه الكارثة الاليمة ، سائلا الباري تعالى ان يمنّ بالصبر والسلوان على ذوي الضحايا.

واعلن الرئيس الايراني عن استعداد حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الكامل لتقديم المساعدات الى اهالي المناطق المنكوبة، معربا عن امله بان يتم في ظل العناية الالية معالجة آثار هذه الكارثة الطبيعية وعودة الطمأنينة الى المناطق المنكوبة بالزلزال سريعا.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 2 =