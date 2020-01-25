٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٢:١٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83647988
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رئيس مكتب قائد الثورة: على اميركا الخوف من اسم "قاسم سليماني" الى الابد

رئيس مكتب قائد الثورة: على اميركا الخوف من اسم "قاسم سليماني" الى الابد

ساري / 26 كانون الثاني / يناير /ارنا- اكد رئيس مكتب قائد الثورة الاسلامية، آية الله محمد محمدي كلبايكاني، بانه على اميركا الخوف من اسم "قاسم سليماني" الى الابد.

وفي تصريح له خلال ملتقى اقيم السبت في مدينة آمُل بمحافظة مازندران شمال ايران، قال آية الله كلبايكاني، ان استشهاد قاسم سليماني وسائر شهداء الثورة الذين استشهدوا بمظلومية، مؤشر على عجز الاستكبار العالمي بكل ما يمتلكه من اسلحة من الوقوف امام سلاح الايمان.

ووصف عملية الاغتيال التي قامت بها اميركا للشهيد سليماني وسائر شهداء المقاومة بانها كانت جبانة واضاف، انه عليهم (الاميركيين) ان يعلموا بان الشعب الايراني يمتلك الكثير من امثال "قاسم سليماني".

واضاف، ان مراسم تشييع جثمان الشهيد قاسم سليماني ادت الى وحدة الشعب في الكراهية للاستكبار وكانت الضمانة لمستقبل الثورة الاسلامية.

يذكر ان الملتقى اقيم لمناسبة ذكرى ملحمة يوم 26 يناير عام 1981 حيث تم اجهاض تحرك لمجموعة عناصر من منظمة "مجاهدي خلق" الارهابية والماويين للسيطرة على مدينة آمُل انطلاقا من الغابات المطلة عليها من الجنوب الا ان القوى الثورية واهالي المدينة قضوا بمقاومتهم على هذا المخطط في اقل من يوم واحد.

وادى الحادث الى استشهاد 41 واصابة عشرات آخرين من القوى المدافعة عن الثورة.

انتهى ** 2342  

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