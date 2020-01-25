طائرة مدنية ايرانية تهبط اضطراريا في مطار "مهراباد" بسبب خلل فني

وقال علي كاشاني مدير قسم العلاقات العامة في مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب غرب طهران، في تصريح ادلى به مساء السبت، ان الطائرة التابعة لشركة "ايران ايرتور" كانت قد غادرت مطار الامام الخميني (رض) في رحلة الى اسطنبول الا انها اضطرت للعودة بسبب خلل فني.

واضاف: ان الطائرة استطاعت الهبوط في مطار "مهراباد" غرب طهران بفضل جهود طاقمها دون اصابة اي من الركاب بأذى.

وفي هذا الصدد اصدرت شركة "ايران ايرتور" بيانا اوضحت فيه بان طائرة ايرباص 600-300A تابعة لشركة "ايران ايرتور" قد اقلعت في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (الرابعة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش) من مطار "الامام الخميني (رض)" (جنوب غرب طهران) في رحلة لها الى اسطنبول، وبعد دقائق من التحليق انتبه الطيار الى حدوث خلل جزئي محتمل في الطائرة ونظرا لان الرحلة كانت دولية وكانت ماتزال في اجواء البلاد وفي نطاق سماء محافظة قزوين فقد قرر العودة والهبوط في مطار "مهراباد".

واكد البيان بان قرار الطيار كان منطقيا وصائبا من ناحية السلامة والامان والتزام المعايير القياسية للطيران.

واضاف التقرير ان الطيار وفي طريق العودة وضرورة خفض وزن الطائرة الى الحد المسموح به في مثل هذه الحالات فقد بادر الى خفض كمية الوقود وهبط في مطار "مهراباد"، وتم على الفور اعداد طائرة بديلة لنقل ركاب الرحلة الى اسنطبول في الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي.

وفندت الشركة بقوة انباء مفبركة وردت في الاجواء الافتراضية زعمت بان اطارات الطائرة لم تنفتح، محذرة من بث اخبار مزيفة واشاعات لا اساس لها من الصحة.

انتهى ** 2342