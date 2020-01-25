الحرس الثوري يعلن استعداده لبناء وحدات سكنية لمنكوبي السيول

وخلال زيارته التفقدية للمناطق المنكوبة بالسيول في مدينة بشاكرد السبت قال اللواء سلامي، ان بعض المنازل في مدينة جاسك وبشاكرد واقعة في مسار السيول لذا ينبغي البحث عن مكان اخر لبناء وحدات سكنية جديدة لهم.

واشار الى الامطار الغزيرة الهاطلة خلال الفترة الاخيرة واضاف، ان الاسكان الموقت والدائم لمنكوبي السيول امر ضروري.

واوضح اللواء سلامي بان القوة البحرية للحرس الثوري وفيلق "الامام السجاد (ع)" في هرمزكان يعملان جنبا الى جنب مع سائر المؤسسات الحكومية والشعبية باستخدام طاقاتها الهندسية والمروحيات في تقديم الخدمات الاغاثية للمناطق المنكوبة بالسيول في شرق محافظة هرمزكان وستواصل تقديم الخدمات حتى عودة الظروف الى حالتها الطبيعية، مؤكدا ضرورة التعويض عن الاضرار واعادة اعمار هذه المناطق على وجه السرعة.

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