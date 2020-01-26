٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٤:٠٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83647996
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سياسة جامعة "المصطفى (ص)" العالمية داعية للوحدة

سياسة جامعة "المصطفى (ص)" العالمية داعية للوحدة

قم / 26 كانون الثاني / يناير /ارنا- اكد رئيس جامعة "المصطفى (ص)" العالمية في مدينة قم حجة الاسلام حسن عباسي بان سياسة هذه الجامعة الدولية هي سياسة تقريبية وداعية للوحدة وآخذة بنظر الاعتبار مصالح الامة الاسلامية.

وخلال استقباله السفير الايراني الجديد في موريتانيا قال عباسي، ان تعددية جنسيات الطلبة الدارسين في جامعة "المصطفى (ص)" العالمية قليل النظير في العالم.

واشار الى تعليم اللغة الفارسية في هذه الجامعة واضاف، انه تم لغاية الان بجهود جامعة "المصطفى (ص)" تعليم اللغة الفارسية لمئات الاف الافراد وهو ما يعد جهدا منقطع النظير في هذا المجال.

واكد عباسي بان المؤسسات والمراكز التابعة للجامعة ليس لها اي نشاط غير رسمي داخل وخارج البلاد علما بانها غير مؤطرة بحدود واعتبارات مذهبية ووطنية وقومية وهي بعيدا عن هذه القضايا تفكر بمصالح الامة الاسلامية.

يذكر ان جامعة "المصطفى (ص)" العالمية لها ممثليات مستقلة في اكثر من 60 دولة ولها 129 فرعا دراسيا و 6 مجالات؛ للفقه والاصول، القرآن والحديث، الحكمة ودراسات الاديان، التاريخ والسيرة، العلوم الانسانية الاسلامية وادب اللغات وعلم الثقافات.

وتجري الدورات الرئيسية لجامعة "المصطفى (ص)" العالمية بـ 7 لغات حية في العالم.

انتهى ** 2342

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