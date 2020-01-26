ظريف: على ترامب أن يبني سياسته الخارجية على أساس الحقائق

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب ظريف اليوم الأحد ردا على تصريحات للرئيس الأميركي، يجب أن ينصح دونالد ترامب بأن يبني بياناته وقراراته المتعلقة بالسياسة الخارجية على الحقائق ، وليس على عناوين أخبار قناة فوكس نيوز أو ما يقوله مترجموه باللغة الفارسية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "يمكنه قراءة کل المقابلة التي أجريتها باللغة الإنجليزية حتى يكون على علم أكثر.

وقام ظريف بنشر رابط مقابلته الأخيرة مع مجلة شبيغل الألمانية، التي نشرت باللغة الإنجليزية ثم أرفق صورة لجزء من مقابلته، قائلا، "هل هذا طويل؟ فليقرأ هذا فحسب.

يتبع