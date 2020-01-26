طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف جنوب قطاع غزة

وقال مراسلنا، إن طائرات الاحتلال أغارت بعدة صواريخ على موقعين شرق خانيونس وغربها دون الاعلان عن وقوع اصابات.

وزعم جيش الاحتلال ان الغارة جاءت ردًا على البالونات المتفجرة التي تم اطلاقها من قطاع غزة باتجاه المستوطنات مؤكدا انه سيواصل التحرك ضد مطلقي البالونات الحارقة.

من جانبه اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس ان ما جرى عدوان صهيوني جديد على قطاع غزة عبر القصف بالطائرات الحربية، إضافة للعدوان المستمر المتمثل بالحصار المفروض على أهالى القطاع.

وقال في تصريح وصل مراسلنا ان الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى ينتزع حريته ويكسر هذا الحصار الظالم.

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