على الطلاب البحث عن طرق لتحويل العلوم إلى ممارسة

أكمل هذا الأستاذ الشاب دراسات الماجستير والدكتوراه في جامعة أميركبير للتكنولوجيا في طهران وبدأ حياته المهنية البحثية منذ دخوله جامعة كرمانشاه للتكنولوجيا 2013 ، وقدم 20 مقالة بحثية وثمانية مشاريع بحث صناعي في مجال تكرير البتروكيماويات والغاز.

نظرا لأهمية أبحاث هذا الاستاذ في مجال البتروكيماويات، فقد تمكن من الحصول على لقب الباحث البارز في محافظة كرمانشاه وأصبح هذا اللقب فرصة لتقديم هذا الأستاذ والباحث الشاب إلى المجتمع.

وفي مقابلة مع إرنا أشار رشيدي الى خبراته وانجازاته وقال : بالإضافة إلى التدريب، عملت في بتروكيماويات كرمانشاه في عام 2004 ، وبصفتي رئيسا لوحدة هندسة العمليات ومراقبة الإنتاج ، قمت بقيادة عدة مشاريع صناعية ، وأبرزها مشروع معالجة مياه الصرف الصحي المعقدة ، وبناء وحدة الأمونيا النشطة ، وإدارة مشروع إعادة تدوير مداخن الأمونيا بقيمة 40 مليون دولار.

انتهى