٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١١:٠٦ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83648243
٠ Persons

سمات

الرئيس روحاني يهنئ باليوم الوطني للهند

الرئيس روحاني يهنئ باليوم الوطني للهند

طهران /26 كانون الثاني/ يناير/ارنا- بعث رئيس الجمهورية حسن روحاني رسالتين منفصلتين الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الهندي مهنئا فيها حلول اليوم الوطني لهذا البلد.

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية بانه هنأ الرئيس روحاني في رسالتين منفصلتين الى "رام نات كوويند "و"نارندرا مودي" بمناسبة حلول اليوم الوطني في جمهورية الهند واعرب فيهما عن امله لارتقاء مستوى العلاقات والتعاون بين طهران ونيودلهي في جميع الاصعدة وفي اطار مصالح الشعبين اكثر من قبل نظرا الى الامكانيات المتاحة في البلدين.

واعرب رئيس الجمهورية في الرسالتين عن امله بان يشهد المزيد من التطور في العلاقات الثنائية في جميع المجالات نظرا الى القواسم الثقافية والتاريخية والعريقة المشتركة بين البلدين.

وقال الرئيس روحاني ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية الهند تعيشان بالعصر الذهبي للعلاقات الثنائية بسبب امتلاكهما الثقافة والحضارة العريقة في القارة الاسيوية وتمنى الرخاء والازدهار للشعب الهندي.

واحتفلت الهند اليوم الاحد بالذكرى السنوية الحادية والسبعين ليومها الوطني من خلال عرض جوانب مختلفة من قدراتها العسكرية وتراثها الثقافي.

انتهى** 1453 **
 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 6 =